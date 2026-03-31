鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-31 11:15

合庫銀響應數位金融趨勢，自 115 年 4 月 1 日起至 4 月 30 日推出台灣 Pay「一路順稅」限時活動。用戶使用合庫台灣 Pay（帳戶 / 金融卡）繳納牌照稅並註冊金庫幣會員，每筆可獲 500 點紅利（價值 50 元），限量 10,000 筆。信用卡用戶掃碼繳稅同樣享三重好禮，包含每筆 50 元超商抵用券、單筆滿 3,000 元 3 期 0 利率及免收手續費優惠，每人最高可領取 200 元回饋。

隨著行動支付普及，合庫銀針對牌照稅繳納旺季大方祭出加碼。在帳戶與金融卡部分，只要成功完成繳稅並具備金庫幣會員資格，每筆交易均贈送紅利點數，每人回饋上限高達 2,000 點（等值新台幣 200 元）。此舉旨在透過實質點數回饋，鼓勵民眾體驗智慧繳稅的便利性。

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針對偏好使用信用卡的卡友，合庫銀則提供更多元化的財務彈性。除了每筆稅款不限金額送 50 元統一超商電子現金抵用券（每人上限 4 筆）外，對於單筆稅額超過 3,000 元的支出，更貼心提供 3 期 0 利率分期方案，且不論採取一次性支付或分期，均享有免手續費優待，有效減輕民眾稅務負擔。