鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-28 20:17

為歡慶 5 月 20 日行慶生日，並回饋客戶長期支持，臺銀整合「臺銀支付」及數位存款服務，推出「臺銀生日普天同慶」系列活動。5 月期間限時祭出多項加碼優惠，包含使用臺銀支付掃碼消費最高享 5.2% 紅利點數，以及數位存款新戶達成指定任務可獲得等值 520 元回饋。隨行動支付在小額消費領域逐漸超越現金，臺銀透過生日慶活動鼓勵民眾善用數位金融工具，不僅優化日常支付體驗，更提供實質回饋。

臺銀520慶生祭多重回饋！掃碼支付最高享5.2%紅利 數存新戶再領520元。（圖：臺銀提供）

臺銀表示，聚焦於消費回饋，自 115 年 5 月 1 日至 5 月 31 日止，凡使用「臺銀行動 +」APP 之「臺銀支付」綁定臺銀帳戶進行台灣 Pay 掃碼購物，每筆交易最高可享 5.2% 紅利點數回饋，每戶回饋上限為 2000 點（等值新台幣 200 元），讓民眾在 5 月生日慶期間的消費更具效益。

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針對數位存款新戶，臺銀則推出「雙拼門轉及臺銀支付」專案。活動期間內首次開立「新台幣數位存款帳戶」及「外匯數位存款帳戶」的本國自然人，只要完成開通「臺銀支付」並將新台幣數存帳戶綁定為預設「手機門號收款帳戶」，即可領取新台幣 200 元及 3200 點紅利點數，合計價值達 520 元。此外，新戶全年度還可享有新台幣 10 萬元額度內 2.075% 的高利活存，以及每月 99 次網銀跨行轉帳免手續費之優惠，大幅提升數位帳戶的競爭力。

根據統計，國內行動支付使用比例持續攀升，特別是在 50 元以下的小額交易，行動支付已超越現金成為主流。臺銀表示，本次活動旨在因應消費者習慣轉變，透過數位存款與行動支付的深度連結，為客戶創造更有感的數位金融生活。