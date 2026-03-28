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〈熱門股〉聯寶挾三大應用題材連飆4根漲停 創16個月新高價

鉅亨網記者彭昱文 台北

磁性元件廠聯寶 (6821-TW) 受惠切入低軌衛星、矽光子以及 AI 液冷應用題材，本周連 4 天漲停，周五收 55.9 元，創 16 個月新高，周漲幅高達 52%。

聯寶今年切入低軌衛星地面設備、矽光子電源等應用，相關元件及模組預計下半年起陸續放量；在 AI 資料中心方面，目前正與代工廠開發液冷系統平板變壓器產品；公司也在 Wi-Fi 8 領域取得良好拓展。


無線充電業務方面，聯寶也由消費性電子延伸至智慧家具、穿戴裝置、健身器材及醫療設備等多元領域，並已與健身器材、醫療設備取得大幅業務進展，也有助於進一步優化客戶與產品組合，增添營運動能。

聯寶日 K 線圖

 


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聯寶磁性元件低軌衛星矽光子AI液冷

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