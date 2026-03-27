鉅亨速報 - Factset 最新調查：衛士健康(GH-US)EPS預估上修至-2.93元，預估目標價為130.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對衛士健康(GH-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.99元上修至-2.93元，其中最高估值-2.77元，最低估值-3.17元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.77(-2.77)
|-1.08
|1.36
|1.33
|最低值
|-3.17(-3.17)
|-2.66
|-1.61
|0.63
|平均值
|-2.95(-2.97)
|-1.93
|-0.13
|1.04
|中位數
|-2.93(-2.99)
|-2.01
|-0.48
|1.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.00億
|18.32億
|22.59億
|26.85億
|最低值
|12.61億
|15.50億
|18.72億
|22.30億
|平均值
|12.71億
|16.31億
|20.50億
|24.81億
|中位數
|12.70億
|16.05億
|20.38億
|24.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-4.00
|-6.41
|-4.28
|-3.56
|-3.32
|營業收入
|3.74億
|4.50億
|5.64億
|7.39億
|9.82億
詳細資訊請看美股內頁：
衛士健康(GH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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