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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：衛士健康(GH-US)EPS預估上修至-2.93元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對衛士健康(GH-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.99元上修至-2.93元，其中最高估值-2.77元，最低估值-3.17元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.77(-2.77)-1.081.361.33
最低值-3.17(-3.17)-2.66-1.610.63
平均值-2.95(-2.97)-1.93-0.131.04
中位數-2.93(-2.99)-2.01-0.481.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.00億18.32億22.59億26.85億
最低值12.61億15.50億18.72億22.30億
平均值12.71億16.31億20.50億24.81億
中位數12.70億16.05億20.38億24.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-4.00-6.41-4.28-3.56-3.32
營業收入3.74億4.50億5.64億7.39億9.82億

詳細資訊請看美股內頁：
衛士健康(GH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGH

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