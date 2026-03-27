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鉅亨速報

盤中速報 - ANKR大漲8.44%，報0.00514美元

鉅亨網新聞中心

ANKR(ANKR)在過去 24 小時內漲幅超過8.44%，最新價格0.00514美元，總成交量達0.06億美元，總市值0.52億美元，目前市值排名第 116 名。

近 1 日最高價：0.00536美元，近 1 日最低價：0.00465美元，流通供給量：10,000,000,000。

Ankr Network透過區塊鏈分散式技術，利用計算機資料的剩餘運算能力，為用戶提供一個共享的雲端服務平台，比起公有的雲端服務，使用者可以用更低的成本使用容器資源，而計算資源提供者可將多餘的運算力變現，實現共享經濟，同時也避免因公有雲端服務的集中化，可能會造成的節點故障風險。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.50%
  • 近 1 月：+19.53%
  • 近 3 月：-23.72%
  • 近 6 月：-62.51%
  • 今年以來：-22.21%

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