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鉅亨速報

盤中速報 - 可汗幣大漲9.72%，報0.151美元

鉅亨網新聞中心

可汗幣(KNC)在過去 24 小時內漲幅超過9.72%，最新價格0.151美元，總成交量達0.07億美元，總市值0.27億美元，目前市值排名第 45 名。

近 1 日最高價：0.2美元，近 1 日最低價：0.138美元，流通供給量：203,723,729。

Kyber Network是一種鏈上流動性協議，可匯總來自各種來源的流動性，以在任何分散式應用程式（DApp）上提供安全，即時的交易。Kyber上的所有交易都是在鏈上的，這意味著可以使用任何乙太坊區塊瀏覽器輕鬆地驗證它們。項目可以建立在Kyber之上，以利用協議提供的所有服務，例如權杖的即時結算，流動性匯總和可自定義的業務模型。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+22.51%
  • 近 1 月：+16.49%
  • 近 3 月：-30.80%
  • 近 6 月：-52.07%
  • 今年以來：-32.11%

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