盤中速報 - 可汗幣大漲9.72%，報0.151美元
鉅亨網新聞中心
可汗幣(KNC)在過去 24 小時內漲幅超過9.72%，最新價格0.151美元，總成交量達0.07億美元，總市值0.27億美元，目前市值排名第 45 名。
近 1 日最高價：0.2美元，近 1 日最低價：0.138美元，流通供給量：203,723,729。
Kyber Network是一種鏈上流動性協議，可匯總來自各種來源的流動性，以在任何分散式應用程式（DApp）上提供安全，即時的交易。Kyber上的所有交易都是在鏈上的，這意味著可以使用任何乙太坊區塊瀏覽器輕鬆地驗證它們。項目可以建立在Kyber之上，以利用協議提供的所有服務，例如權杖的即時結算，流動性匯總和可自定義的業務模型。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+22.51%
- 近 1 月：+16.49%
- 近 3 月：-30.80%
- 近 6 月：-52.07%
- 今年以來：-32.11%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Dogwifhat大跌8.07%，報0.17美元
- 盤中速報 - Stargate Finance大跌12.32%，報0.24美元
- 盤中速報 - AAVE大跌8.75%，報97.2美元
- 盤中速報 - Pixels大漲8.68%，報0.01美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇