盤中速報 - DYDX大漲10.3%，報0.094美元
鉅亨網新聞中心
DYDX(DYDX)在過去 24 小時內漲幅超過10.3%，最新價格0.094美元，總成交量達0.05億美元，總市值0.78億美元，目前市值排名第 96 名。
近 1 日最高價：0.097美元，近 1 日最低價：0.084美元，流通供給量：828,006,681。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.26%
- 近 1 月：-7.56%
- 近 3 月：-49.57%
- 近 6 月：-85.57%
- 今年以來：-51.96%
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