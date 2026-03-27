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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為38.35元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.18元下修至1.15元，其中最高估值1.75元，最低估值0.83元，預估目標價為38.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.75(1.75)2.343.773.99
最低值0.83(0.83)1.131.640.82
平均值1.23(1.24)1.82.592.42
中位數1.15(1.18)1.822.572.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值45.58億54.81億78.16億73.71億
最低值41.63億46.70億52.26億40.95億
平均值43.21億51.01億61.35億61.76億
中位數43.22億51.58億59.14億65.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.731.190.971.771.55
營業收入13.48億20.62億23.90億31.22億37.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGMAB

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