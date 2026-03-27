鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至2.17元，預估目標價為16.50元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.08元上修至2.17元，其中最高估值2.57元，最低估值1.24元，預估目標價為16.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.57(2.57)
|2.54
|3.12
|2.93
|最低值
|1.24(1.24)
|1.51
|1.32
|1.78
|平均值
|2.06(2.05)
|1.97
|1.98
|2.2
|中位數
|2.17(2.08)
|2.01
|1.9
|1.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|448.10億
|448.10億
|441.29億
|455.35億
|最低值
|371.02億
|377.39億
|405.12億
|421.03億
|平均值
|410.01億
|409.62億
|421.31億
|440.74億
|中位數
|409.06億
|412.67億
|418.04億
|443.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.48
|4.00
|1.83
|1.37
|0.58
|營業收入
|543.95億
|438.59億
|416.56億
|382.13億
|382.32億
詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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