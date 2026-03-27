search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至2.17元，預估目標價為16.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.08元上修至2.17元，其中最高估值2.57元，最低估值1.24元，預估目標價為16.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.57(2.57)2.543.122.93
最低值1.24(1.24)1.511.321.78
平均值2.06(2.05)1.971.982.2
中位數2.17(2.08)2.011.91.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值448.10億448.10億441.29億455.35億
最低值371.02億377.39億405.12億421.03億
平均值410.01億409.62億421.31億440.74億
中位數409.06億412.67億418.04億443.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.484.001.831.370.58
營業收入543.95億438.59億416.56億382.13億382.32億

詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVALE

相關行情

台股首頁我要存股
淡水河谷14.955-1.22%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty