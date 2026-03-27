鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-27 18:48

總統賴清德今 (27) 日前往台中出席「TMTS 2026 台灣國際工具機展」時表示，今年工具機展在睽違 8 年後重返台中，廠商近期 2 天所接獲的訂單量已超過往年在台北生產 5 天以上，台灣在工具機具備深厚實力，但仍需結合國家政策，才能有效帶動發展，包括國防自主，都需要工具機產業共同參與。

賴清德也再次呼籲立院，儘速通過中央及國防特別預算，以確保國安，促進經濟穩健發展。

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賴清德表示，工具機產業在新冠 (COVID-19) 期間已充分展現其價值，並迅速投入生產口罩，協助台灣度過難關，也幫助了全球，但近年來產業面臨諸多挑戰，包括日、韓貨幣持續貶值形成競爭優勢，我國行銷美國也處於較不利的地位，再加上對等關稅政策影響，對產業更造成明顯衝擊，不過政府理解業界的困境，也有決心與大家共同面對。

賴清德指出，今年受關稅影響推動「中小微企業多元振興發展計畫」，每年編列逾百億元預算，就是協助企業推動數位轉型、導入 AI 及淨零轉型，也「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」提供稅賦減免、金融支持與就業安定等措施，協助拓展市場，並已提出整體國家發展藍圖，特別是在產業經濟領域具備完善規劃。

賴清德表示，在去 (2025) 年 4 月 2 日川普宣布對等關稅後，兩日後行政院隨即提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，規模經與各產業溝通後提高至 930 億元，已獲立法院通過，展現政府積極因應的態度，此行也希望讓業界了解後續作法，帶動整體經濟持續成長，

賴清德也提到，工具機展睽違 8 年重返台中，短短兩日接獲的訂單量成果亮眼、實屬不易，台中具備前店後廠的地利之便，有助於客戶即時參訪、加速下單，但更關鍵的仍是業界的決心與產品品質的持續提升。

從全球產值來看，高科技產業年產值約 1 兆美元，而國防業則高達約 2.5 兆美元，帶動許多機械、製造及工具機業者投入轉型發展，台灣亦亟需強化國防自主，包括無人機、機器人及健康產業中的智慧醫療，皆為未來重要方向，有賴工具機產業共同參與推動。

賴清德強調，身為總統，首要使命就是保護台灣安全，政府提出 8 年 1.25 兆元的國防特別預算，每年約 1,560 億元，台灣的經濟實力也絕對有能力支應這項預算，以維護國家安全，包括今年日本國防預算約 1.8 兆、韓國則約為 1.4 兆元台幣，相較之下，台灣的 8 年 1.25 兆元將明確的打造「台灣之盾」。

第二項使命是導入人工智慧，推動 AI 賦能，運用在軍事攻防與即時對戰系統上，若僅靠人力與傳統電腦已無法因應；第三項則是推動國防自主，讓台灣的國防力量得以永續發展。