保健食品開發商騰勢去年EPS5.65元擬配發3元股息 盈餘配發率53%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-27 18:28

人體及寵物保健食品開發商騰勢 (7889-TW) 營運成長，在騰勢以全通路、多品牌及數據驅動策略之下，2025 年營運走勢強，騰勢今 (27) 日公布最新獲利及股利資訊，去年賺回逾半個股本，每股純益 5.56 元，擬配發 3 元股息，盈餘配發率 53%。

騰勢董事長張智翔。(鉅亨網記者張欽發攝)

法人預估騰勢 2026 年營收將有 20% 的成長力道。

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騰勢 2025 年全年營收 8.6 億元，毛利率 69.01%，稅後純益 1.14 億元，特愛純益 5.65 元。

騰勢已在 2026 年 1 月 13 日以每股 104 元參考價登錄興櫃交易，今天的最後成交價爲 95.3 元。目前股本 2.08 億元的的騰勢公司，如一切順利，也將於今年年底上櫃掛牌，主辦券商爲凱基證券。

騰勢於 2013 年成立，最初以訂閱制電商品牌「果物配」起家，秉持「天然、無毒、純粹」的理念，致力於提升消費者的生活品質，2019 年騰勢更進一步因應營養保健、寵物等快速消費品 (FMCG) 需求，積極與專業醫師、營養師、獸醫師等各領域專業團隊合作，嚴謹開發日常保健用品等，並透過多品牌策略穩健發展不同產品線。