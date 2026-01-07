鉅亨網記者張欽發 台北
人體及寵物保健食品開發商騰勢 (7889-TW) 營運成長，在騰勢以全通路、多品牌及數據驅動策略之下，預估騰勢 2026 年營收將有 20% 的成長力道，騰勢已完成公開發行，估春節前登錄興櫃交易。
騰勢今 (7) 日 公布 2025 年 12 月營收 6970 萬元，年增 0.98%，2025 年全年營收 8.6 億元，年增 1.28%。
同時，目前股本 2.08 億元的的騰勢公司，預計在 2026 年 2 月中之前登錄興櫃交易，如一切順利，也將於今年年底上櫃掛牌，主辦券商爲凱基證券。
騰勢於 2013 年成立，最初以訂閱制電商品牌「果物配」起家，秉持「天然、無毒、純粹」的理念，致力於提升消費者的生活品質，2019 年騰勢更進一步因應營養保健、寵物等快速消費品 (FMCG) 需求，積極與專業醫師、營養師、獸醫師等各領域專業團隊合作，嚴謹開發日常保健用品等，並透過多品牌策略穩健發展不同產品線。
騰勢目前旗下擁有四大品牌，包括達摩本草、毛孩時代、PowerHero、御熹堂，以及數個孵化中的品牌，專注聚焦於醫療保健、寵物照護等人類與毛孩的大健康領域需求，持續以創新與專業為核心，目標是打造出亞太區多元化的消費性商品集團。
騰勢自結 2025 年 1-6 月營收 4.06 億元，毛利率 69%，稅前盈餘 6274 萬元，稅後純益 4927 萬元，每股純益爲 2.46 元。
騰勢營運切入不只在「人用保健品」市場打下穩固基礎，更同步跨入高速成長的寵物保健品市場，張智翔指出，騰勢獲得包括大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳及丁丁藥局 (諾貝兒寶貝)、富邦金創投等大型知名藥局、實體通路、電商平台強勢導入且入股騰勢，台數科 (6464-TW) 旗下的鑫傳 (6856-TW)，生技股軒郁 (6703-TW) 也投資騰勢。
張智翔表示，騰勢目前的營收約有 7 成是保健品類，其中營業規模最大的品牌是「達摩本草」，其是 2019 年所成立，專為東方人設計的植萃保健食品，專注人體代謝、消化保健、美妍能量等的核心品牌，產品以醫療級研發、臨床驗證、科學機制配方為基礎，擁有 BmpP 專利山苦瓜胜肽、92% Omega-3rTG 高濃度魚油 EX、ABC PRO + 雙向調節益生菌等的相關專利產品表現市場突出。
