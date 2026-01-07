鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-07 10:40

人體及寵物保健食品開發商騰勢 (7889-TW) 營運成長，在騰勢以全通路、多品牌及數據驅動策略之下，預估騰勢 2026 年營收將有 20% 的成長力道，騰勢已完成公開發行，估春節前登錄興櫃交易。

騰勢董事長張智翔。(鉅亨網記者張欽發攝)

騰勢今 (7) 日 公布 2025 年 12 月營收 6970 萬元，年增 0.98%，2025 年全年營收 8.6 億元，年增 1.28%。

同時，目前股本 2.08 億元的的騰勢公司，預計在 2026 年 2 月中之前登錄興櫃交易，如一切順利，也將於今年年底上櫃掛牌，主辦券商爲凱基證券。

騰勢於 2013 年成立，最初以訂閱制電商品牌「果物配」起家，秉持「天然、無毒、純粹」的理念，致力於提升消費者的生活品質，2019 年騰勢更進一步因應營養保健、寵物等快速消費品 (FMCG) 需求，積極與專業醫師、營養師、獸醫師等各領域專業團隊合作，嚴謹開發日常保健用品等，並透過多品牌策略穩健發展不同產品線。

騰勢目前旗下擁有四大品牌，包括達摩本草、毛孩時代、PowerHero、御熹堂，以及數個孵化中的品牌，專注聚焦於醫療保健、寵物照護等人類與毛孩的大健康領域需求，持續以創新與專業為核心，目標是打造出亞太區多元化的消費性商品集團。

騰勢自結 2025 年 1-6 月營收 4.06 億元，毛利率 69%，稅前盈餘 6274 萬元，稅後純益 4927 萬元，每股純益爲 2.46 元。