鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-30 10:25

高階半導體檢測設備供應商倍利科 (7822-TW) 今 (30) 日掛牌上市，每股承銷價為 780 元。受惠於全球 AI 晶片需求熱潮與先進封裝擴產動能，開盤即展現強勢蜜月行情，盤中一度衝達 1615 元，漲幅高達 107.05%。

倍利科 (今日以 1480 元開出，若以最高價位計算，幸運中籤的投資人賣出可賺進 83.5 萬元。此次公開申購吸引超過 24 萬人參與抽籤，競爭極為激烈，最終中籤率僅落在 0.28%。

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倍利科近年營運規模進入高速成長期， 2025 年合併營收攀升至 20.75 億元，年成長率達 187.82%。隨著營收快速擴張並跨越損益平衡點，去年每股純益從前一年的 3.84 元大幅增至 14.04 元。

展望今年營運發展，經營團隊看好半導體先進製程需求持續爆發，營收可望維持雙位數成長並再挑戰歷史新高。公司目前鎖定先進封裝檢測軟硬體整合與跨製程多領域延伸為布局主軸，並同步跨足智慧醫療領域作為中長期成長動能。

倍利科主要鎖定 2.5D 封裝與晶圓及面板產業等高成長製程，提供高精度光學檢測與量測設備。目前研發團隊已將新世代檢測平台納入研發藍圖，未來將延伸至 3D 光學量測與更高解析度的影像檢測，以強化在先進封裝關鍵站點的技術實力。