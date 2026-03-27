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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調升至394元，幅度約6.49%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對景碩(3189-TW)提出目標價估值：中位數由370元上修至394元，調升幅度6.49%。其中最高估值450元，最低估值175元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予景碩(3189-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀1位。

景碩(3189-TW)今(27日)收盤價為352元。近5日股價下跌8.34%，相關半導體業近5日下跌1.42%，集中市場加權指數下跌1.05%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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