鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-26 21:04

利率變動型保險商品持續受到市場青睞，根據統計，2025 年利變型保單新契約保費收入達 3231 億元，較 2024 年成長 5.56%。金管會提醒消費者，宣告利率並非「保證利率」，民眾投保前應回歸保障需求，不宜將其視為銀行定存的替代品。保險局官員透露，正在研議修正相關規範，進一步強化保單資訊揭露。

利變保單2025狂賣3231億元 金管會：投保前注意五重點 擬修規範強化揭露。(鉅亨網資料照)

金管會保險局副局長陳清源表示，利變型保單 (如利變壽險、年金險及萬能保險) 的本質仍是保險，保險公司會扣除保險成本及附加費用後，才將剩餘的純保費進行資金運用。

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所謂的「宣告利率」，是保險公司參考投資績效並扣除行政費用後所公布的利率，用於計算增值回饋金等利益。

陳清源指出，宣告利率具備幾大特性，第一，並非固定利率，會隨市場環境與投資績效變動，並非全期固定或保證。第二，非投報率，不應直接視為投資報酬率。第三，計算基礎不同，其計算並非以「總保費」直接乘以利率，與銀行定存整存整付的邏輯截然不同，民眾若以此比較容易產生錯誤期待 。

為了維護消費者權益並減少爭議，金管會目前已請壽險公會研議修正「人身保險業辦理利率變動型保險商品業務應注意事項」。

未來規劃在招攬時，除了現行的宣告利率資訊外，研議增加不同情境下的假設揭露，透過模擬不同利率水平對保單價值影響的試算，讓消費者更清楚潛在風險。不過，此案目前仍在研議階段，待公會提交具體方案後，金管會將進一步評估。

金管會列出投保前的五大注意事項，第一，勿視為定存，保險包含保障成本，計算方式與定存迥異。第二，檢視保障需求，不宜僅以短期高宣告利率為唯一考量。

第三，留意解約費用，此類保單為長期契約，若提前解約，保戶可能因解約費用而無法拿回全部本金。第四，外幣匯率風險，若購買外幣利變保單，須自行承擔匯率波動帶來的損益。第五，詳閱條款，投保前應充分瞭解契約內容與自身權利義務，避免日後爭議。