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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲MUSA-US的目標價調升至445元，幅度約5.33%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)提出目標價估值：中位數由422.5元上修至445元，調升幅度5.33%。其中最高估值550元，最低估值340元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予美國墨菲評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀2位。

美國墨菲今(26日)收盤價為477.36元。近5日股價上漲5.33%，標普指數下跌0.5%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股MUSA市場預估目標價

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