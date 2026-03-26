鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-26 18:19

大樹藥局 (6469-TW) 今 (26) 日召開法說會，副總經理盧山峰表示，2023 至 2025 年台灣藥局市場競爭激烈，導致大樹藥局成長停滯，且採保守展店策略。不過目前觀察產業高度競爭已趨緩，預期今年回歸成長節奏，目標以每年 10% 的速度展店，拚 2030 年至少達 700 家。

盧山峰指出，自 2021 年開始，因台灣市場規模持續成長，包括藥妝型、婦幼型及醫材型等藥局紛紛投入，2022 年不同領域業者也加入藥局拓展及整併，使得連鎖率提升，在高度競爭之下，體質不佳的中小型連鎖藥局將消失或被整併。

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面對產業高度競爭，盧山峰表示，大樹藥局採取保守展店策略。他並指出，高度競爭下，雖短期成長受到影響，但認為前兩名的領先者，才有機會「贏者全拿」，為下一階段成長鋪路。

盧山峰進一步提到，五大轉捩點將在今年帶領大樹藥局回歸成長節奏，包括高度競爭趨緩、費用率進入平緩期、新事業進入穩定期、服務與品類擴充成功對沖少子化影響，以及 2026 月 7 起開放動物用人藥，可拓展寵物事業。

盧山峰表示，2025 年大樹藥局店數為 428 家，預期今年將回到正常成長軌道，並以每年展店 10% 為目標，力拚 2030 年至少達 700 家。同時，規劃導入商辦店、超市複合店等店型，且不排除併購，屆時可望推動店數從 700 家邁向 1000 家。

針對電商平台進度，盧山峰說：「大樹不是不做線上，而是不做純零售的線上」，指出電商平台已是競爭激烈的紅海市場，因此大樹藥局在電商布局上的核心策略，是打造精準健康的交易平台，並提供需要專業服務的健康產品。