search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.18%，報17.1042元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日20:00，美元/南非蘭特上漲0.2點漲幅達1.18%，暫報17.1042點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+6.77%
  • 近 1 週：-0.21%
  • 近 3 月：+1.59%
  • 近 6 月：-3.01%
  • 今年以來：+2.04%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.83，本日上漲0.59%
  • 美元/韓元相關性0.79，本日上漲0.29%
  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.29%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.78，本日上漲0.53%
  • 紐元/美元相關性-0.77，本日上漲0.62%
  • 英鎊/美元相關性-0.68，本日上漲0.28%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/南非蘭特17.068+0.98%
韓元/美元0.0007+0.00%
澳元/美元0.6901-0.63%
紐元/美元0.5774-0.57%
英鎊/美元1.3324-0.28%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty