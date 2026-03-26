外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.18%，報17.1042元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日20:00，美元/南非蘭特上漲0.2點漲幅達1.18%，暫報17.1042點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+6.77%
- 近 1 週：-0.21%
- 近 3 月：+1.59%
- 近 6 月：-3.01%
- 今年以來：+2.04%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.83，本日上漲0.59%
- 美元/韓元相關性0.79，本日上漲0.29%
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.29%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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