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外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.8%，報1531.9元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日14:30，美元/韓元下跌12.4點跌幅達0.8%，暫報1531.9點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.83%
  • 近 1 週：+0.36%
  • 近 3 月：+2.77%
  • 近 6 月：+6.80%
  • 今年以來：+7.05%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.05%
  • 美元/南非蘭特相關性0.68，本日下跌0.02%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.59，本日下跌0.21%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.63，本日下跌0.05%
  • 澳元/美元相關性-0.59，本日下跌0.23%
  • 紐元/美元相關性-0.58，本日下跌0.05%

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美元/韓元1537.1-0.47%
南非蘭特/美元0.0606+0.00%
歐元/美元1.1374+0.02%
澳元/美元0.6897-0.16%
紐元/美元0.5647-0.02%

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