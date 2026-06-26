外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.8%，報1531.9元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日14:30，美元/韓元下跌12.4點跌幅達0.8%，暫報1531.9點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.83%
- 近 1 週：+0.36%
- 近 3 月：+2.77%
- 近 6 月：+6.80%
- 今年以來：+7.05%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.05%
- 美元/南非蘭特相關性0.68，本日下跌0.02%
- 美元/瑞典克朗相關性0.59，本日下跌0.21%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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