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外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.5%，報1.1429元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日21:00，歐元/美元上漲0.0057點漲幅達0.5%，暫報1.1429點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.29%
  • 近 1 週：-0.76%
  • 近 3 月：-1.63%
  • 近 6 月：-3.44%
  • 今年以來：-3.18%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.87，本日上漲0.14%
  • 澳元/美元相關性0.83，本日上漲0.06%
  • 紐元/美元相關性0.78，本日上漲0.07%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.87，本日上漲0.21%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日上漲0.17%
  • 美元/瑞郎相關性-0.80，本日上漲0.33%

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歐元/美元1.1400+0.25%
英鎊/美元1.3216+0.17%
澳元/美元0.6904-0.06%
紐元/美元0.5649+0.02%

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