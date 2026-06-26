外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.5%，報1.1429元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日21:00，歐元/美元上漲0.0057點漲幅達0.5%，暫報1.1429點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.29%
- 近 1 週：-0.76%
- 近 3 月：-1.63%
- 近 6 月：-3.44%
- 今年以來：-3.18%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.87，本日上漲0.21%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日上漲0.17%
- 美元/瑞郎相關性-0.80，本日上漲0.33%
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