鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (26) 日代子公司 Fulian Precision Technology Component CO.,LTD 公告，斥資美金 2.87 億美元 (約新台幣 92 億元) 租地委建興建廠房，在越南擴充 AI 伺服器相關產能。
Fulian Precision Technology Component 為鴻海旗下負責伺服器與存儲設備製造商鴻佰科技 (Ingrasys) 子公司；Ingrasys (Singapore) 也公告增資 Fulian Precision Technology Component，金額 2.87 億美元。
根據鴻海年報，Fulian Precision Technology Component 位於越南北江省光州工業區，主要製造電子零組件和主機板，製造電腦和周邊設備、伺服器和伺服器外殼，以及通訊設備、網路卡、網路交換器、數位電視接收器、顯示卡等。
鴻海於近期法說指出，因應業務持續成長以及客戶需求增加，2026 年資本支出仍屬高峰期，預估較去年 1738 億元再成長 3 成，將聚焦於區域製造佈局、自動化導入及核心產能提升，整體投資規模與業務成長相互呼應。
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