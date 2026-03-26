盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額54.42億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現疲軟，26日13:04相關指數下跌2.05%，總成交額54.42億元，大盤占比0.84%。
該產業上漲家數5、下跌家數16、平盤家數0。領跌個股宏碁遊戲-創(6908-TW)26日13:03股價下跌2.95元，報45.15元，跌幅6.13%。
電子通路近5日下跌6.09%，集中市場加權指數下跌5.06%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.09%
|-5.06%
|近一月
|+14.93%
|-7.91%
|近三月
|+35.28%
|+14.95%
|近六月
|+34.36%
|+25.32%
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