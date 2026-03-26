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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額54.42億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現疲軟，26日13:04相關指數下跌2.05%，總成交額54.42億元，大盤占比0.84%。

該產業上漲家數5、下跌家數16、平盤家數0。領跌個股宏碁遊戲-創(6908-TW)26日13:03股價下跌2.95元，報45.15元，跌幅6.13%。

電子通路近5日下跌6.09%，集中市場加權指數下跌5.06%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 -6.09% -5.06%
近一月 +14.93% -7.91%
近三月 +35.28% +14.95%
近六月 +34.36% +25.32%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數33442.49+0.01%
宏碁遊戲-創45.1-6.24%

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