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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2026年EPS預估：中位數由63.65元上修至64.82元，其中最高估值72.69元，最低估值58.18元，預估目標價為1850元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|72.69(72.69)
|100.46
|最低值
|58.18(56.14)
|67.8
|平均值
|64.23(63.44)
|83.21
|中位數
|64.82(63.65)
|83.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|357,689,440
|461,701,750
|最低值
|294,724,000
|366,746,990
|平均值
|328,813,730
|412,717,290
|中位數
|332,857,000
|410,561,210
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|26,341,712
|11,999,671
|8,920,165
|8,165,812
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|248,319,703
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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