鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至8.58元，預估目標價為97元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.19元上修至8.58元，其中最高估值9.83元，最低估值6.46元，預估目標價為97元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|9.83(9.43)
|9.31
|9.83
|最低值
|6.46(6.46)
|7.38
|9.83
|平均值
|8.37(8.23)
|8.2
|9.83
|中位數
|8.58(8.19)
|8.08
|9.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|494,584,000
|424,394,000
|407,776,310
|最低值
|292,420,000
|171,904,000
|407,776,310
|平均值
|384,573,370
|331,699,590
|407,776,310
|中位數
|367,997,890
|381,500,710
|407,776,310
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|120,943,979
|150,820,135
|66,016,737
|46,925,627
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|381,306,135
|347,463,495
|167,798,693
|259,458,299
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 擺脫短線雜訊 建立核心交易邏輯
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇