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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至8.58元，預估目標價為97元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.19元上修至8.58元，其中最高估值9.83元，最低估值6.46元，預估目標價為97元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值9.83(9.43)9.319.83
最低值6.46(6.46)7.389.83
平均值8.37(8.23)8.29.83
中位數8.58(8.19)8.089.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值494,584,000424,394,000407,776,310
最低值292,420,000171,904,000407,776,310
平均值384,573,370331,699,590407,776,310
中位數367,997,890381,500,710407,776,310

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS120,943,979150,820,13566,016,73746,925,627
營業收入
(單位：新台幣千元)		381,306,135347,463,495167,798,693259,458,299

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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