盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲12.34點至325.08點，漲幅3.95%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間25日01:10，櫃買市場加權指數上漲12.34點（或3.95%），暫報325.08點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.58%
- 近 1 月：+0.42%
- 近 3 月：+15.94%
- 近 6 月：+18.07%
- 今年以來：+13.21%
焦點個股
SDN概念領漲+7.61%。其中 華星光(4979-TW) 上漲 9.95% ; 眾達-KY(4977-TW) 上漲 9.92% ; 智邦(2345-TW) 上漲 9.77% 。
無線網路概念領漲+6.53%。其中 智邦(2345-TW) 上漲 9.77% ; 昇陽半導體(8028-TW) 上漲 9.64% ; 建漢(3062-TW) 上漲 8.14% 。
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