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鉅亨速報

盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲12.34點至325.08點，漲幅3.95%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間25日01:10，櫃買市場加權指數上漲12.34點（或3.95%），暫報325.08點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.58%
  • 近 1 月：+0.42%
  • 近 3 月：+15.94%
  • 近 6 月：+18.07%
  • 今年以來：+13.21%

焦點個股


SDN概念領漲+7.61%。其中 華星光(4979-TW) 上漲 9.95% ; 眾達-KY(4977-TW) 上漲 9.92% ; 智邦(2345-TW) 上漲 9.77% 。

無線網路概念領漲+6.53%。其中 智邦(2345-TW) 上漲 9.77% ; 昇陽半導體(8028-TW) 上漲 9.64% ; 建漢(3062-TW) 上漲 8.14% 。


文章標籤

台股指數台股盤中指數走勢櫃買市場加權指數SDN無線網路

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集中市場加權指數33439.11+2.54%
華星光425.5+9.95%
眾達-KY199.5+9.92%
智邦1685+9.77%
昇陽半導體199.5+9.92%
建漢25.65+9.85%

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