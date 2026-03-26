能源市場新噩耗！俄羅斯輸油港遭攻擊 石油出口能力恐癱瘓40%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-03-26 11:41

據業界人士根據市場數據計算，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯輸油港、一條主要輸油管線遭破壞以及部分油輪被扣押，俄羅斯至少 40% 石油出口能力可能已陷入停滯，這無疑將給當前飽受中東戰火困擾的能源市場帶來新噩耗。

俄羅斯輸油港遭攻擊，石油出口能力恐癱瘓40%。（圖：Gemini生成）

俄羅斯在波羅的海的兩座石油裝運港——普里莫爾斯克（Primorsk）和烏斯季盧加（Ust-Luga），在 22 日至 23 日凌晨間遭烏克蘭無人機襲擊，引發大火，甚至連對岸的芬蘭都能看到濃煙。

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據《路透社》報導，消息人士透露，上述兩個港口周三（25 日）均暫停原油和石油產品裝載。此次針對俄羅斯波羅的海港口的無人機攻擊，是迄今烏克蘭在這場持續四年的烏克蘭戰爭中對俄羅斯石油出口設施的最大規模襲擊之一，可能會加劇伊朗戰爭給全球石油市場帶來的不確定性。

這兩座港口均位於俄羅斯西北部列寧格勒州，相距約 80 公里。根據列寧格勒州州長亞歷山大 · 德羅茲堅科 23 日通報，俄方防空系統在 22 日至 23 日凌晨攔截了飛入該州上空的 70 多架烏克蘭無人機。襲擊導致普里莫爾斯克港的幾個燃料儲槽著火。

芬蘭灣海岸巡防區主任 Jukka-Pekka Lumilahti 周三表示，普里莫爾斯克的大火尚未完全撲滅。「那裡的火勢幾乎和剛開始時一樣，仍然在燃燒，」他說，「這確實是場特大火災，現場濃煙滾滾。」

芬蘭議會議員兼國防委員會主席 Heikki Autto 則指出，周二當他在芬蘭赫爾辛基機場降落時，能看到普里莫爾斯克港升起巨大黑煙柱。

他感嘆道：「即使芬蘭的安全形勢沒有改變，但看到敵對行動如此逼近，確實令人感到震撼。」他認為歐盟應採取更嚴厲制裁阻止俄羅斯石油出口，而非由烏克蘭無人機代勞。

普里莫爾斯克港是俄羅斯烏拉爾原油和優質柴油主要出口終端，每天可處理超過 100 萬桶出口石油。知情人士透露，去年烏斯季盧加總計出口 3,290 萬噸石油產品，普里莫爾斯克出口 1,680 萬噸。

據《財聯社》周四報導，據業界人士估算，在本周襲擊發生後，截至周三俄羅斯已有約 40% 原油出口能力（即每天約 200 萬桶）陷入停滯。

這一估算涵蓋普里莫爾斯克和烏斯季盧加，以及貫穿烏克蘭通往匈牙利和斯洛伐克的「友誼」輸油管線。

俄羅斯的石油出口是國家預算主要收入來源之一，也是其 2.6 兆美元經濟的核心支柱。儘管近期中東衝突導致油氣價格飆漲，有望令俄羅斯能源出口受益，但若無法解決當前出口能力嚴重受限的問題，恐將眼睜睜看著高油價紅利從指縫中溜走。