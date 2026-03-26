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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至21.16元，預估目標價為1017.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華城(1519-TW)做出2026年EPS預估：中位數由21.38元下修至21.16元，其中最高估值21.91元，最低估值17.37元，預估目標價為1017.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值21.91(21.91)31.09
最低值17.37(17.37)24.65
平均值20.56(20.68)28.02
中位數21.16(21.38)28.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值33,063,00043,960,000
最低值28,169,00033,270,000
平均值31,022,66038,472,320
中位數30,888,48037,343,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS4,419,4364,286,0202,577,260838,249
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,423,05720,202,77913,899,7407,750,727

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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