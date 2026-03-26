鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至21.16元，預估目標價為1017.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華城(1519-TW)做出2026年EPS預估：中位數由21.38元下修至21.16元，其中最高估值21.91元，最低估值17.37元，預估目標價為1017.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|21.91(21.91)
|31.09
|最低值
|17.37(17.37)
|24.65
|平均值
|20.56(20.68)
|28.02
|中位數
|21.16(21.38)
|28.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|33,063,000
|43,960,000
|最低值
|28,169,000
|33,270,000
|平均值
|31,022,660
|38,472,320
|中位數
|30,888,480
|37,343,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|4,419,436
|4,286,020
|2,577,260
|838,249
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,423,057
|20,202,779
|13,899,740
|7,750,727
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 擺脫短線雜訊 建立核心交易邏輯
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 當市場恐慌時，資金其實在找機會
- 市場在洗牌，有人被洗出去，有人準備賺一波
- 南亞電子材料已占營收五成 吳嘉昭：多元布局、2030年前投入百億元轉型
- 〈焦點股〉華城去年獲利44.19億元EPS 13.99元創高 走揚收復5日線
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇