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鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至5.76元，預估目標價為76元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對和碩(4938-TW)做出2026年EPS預估：中位數由5.79元下修至5.76元，其中最高估值6.33元，最低估值5.27元，預估目標價為76元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值6.33(6.33)7.17
最低值5.27(5.27)5.58
平均值5.75(5.79)6.39
中位數5.76(5.79)6.22

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值1,293,869,7601,686,898,920
最低值1,139,564,4201,213,207,130
平均值1,188,751,9901,307,810,950
中位數1,183,131,0301,263,302,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,402,60016,876,87815,712,95815,096,180
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,117,160,3811,125,348,5171,256,783,3941,317,599,154

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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