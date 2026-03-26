鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至5.76元，預估目標價為76元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對和碩(4938-TW)做出2026年EPS預估：中位數由5.79元下修至5.76元，其中最高估值6.33元，最低估值5.27元，預估目標價為76元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|6.33(6.33)
|7.17
|最低值
|5.27(5.27)
|5.58
|平均值
|5.75(5.79)
|6.39
|中位數
|5.76(5.79)
|6.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|1,293,869,760
|1,686,898,920
|最低值
|1,139,564,420
|1,213,207,130
|平均值
|1,188,751,990
|1,307,810,950
|中位數
|1,183,131,030
|1,263,302,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,402,600
|16,876,878
|15,712,958
|15,096,180
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,117,160,381
|1,125,348,517
|1,256,783,394
|1,317,599,154
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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