台灣金聯旗下力興聯手土銀 提供包租代管、信託業務一條龍服務

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-06 20:23

為迎接超高齡社會來臨，共築尊嚴樂齡未來，使老有所養，台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司 6 日與臺灣土地銀行簽署《業務合作契約書》，雙方將利用各自業務優勢，結合包租代管及信託業務，提供年長者一條龍式綜合服務，讓年長者可留房養老，將房屋出租，租金作為安養費用，不僅可活化不動產，且能創造穩定的現金流，讓退休生活過得更幸福與安心。

台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）6日與臺灣土地銀行總經理張志堅簽署《業務合作契約書》，將提供包租代管、信託業務結盟一條龍服務。（台灣金聯公司提供）

6 日簽署《業務合作契約書》儀式是由台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍與臺灣土地銀行總經理張志堅共同出席。宮文萍強調，台灣金聯公司聯手臺灣土地銀行，建構公公聯手、強強合作的跨業結盟，已進入最後關鍵階段，可望在五月中旬完成與八大股銀行結盟合作簽署，台灣金聯將在八大公股行庫的全力支持下，提供有包租代管需要之銀行信託客戶服務，屆時可發揮 1 加 1 大於 2 的業務加乘效果。

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宮文萍表示，台灣已在 2025 年底邁入超高齡社會，65 歲以上人口占全部人口 20.06%，安養信託更是有驚人成長，114 年度信託財產本金約 1,844 億元，規模較 10 年前增加 43 倍。另據金管會 115 年 3 月底統計，目前金融機構辦理以房養老累計核貸件數 1 萬 663 件、核貸額度 628 億元，今年首季新增 323 件、23.6 億元，件數創下歷年同期新高，而件數及金額公股行庫均占 98%，顯示以房養老市場高度集中於公股行庫，並由穩定成長期進入加速期。

因應當前市場急遽變化，宮文萍說，台灣金聯建構與八大股銀行信託業務的跨業結盟合作，符合當前市場主流趨勢，因公股行庫承作以房養老案件數及核貸金額占比均為 98%，與主流市場合作正好符合民眾的需要，透過安養信託進行跨界資源整合，例如納入不動產管理，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求，已經成為超高齡社會年長者亟需的服務，所以台灣金聯才積極透過異業跨界，尋求與各公股銀行合作，希望整合包租代管、信託業務提供民眾更多元服務。

宮文萍表示，臺灣土地銀行已連續四年榮獲「信託業推動信託 2.0 計畫評鑑」第 4 期安養信託獎，強調「專注、守護、貼近、延續」四大價值，為弱勢族群提供終身照護到高齡規劃，整合醫療、養護等資源，打造客製化信託。安養信託規模及受益人數年年遞增，提供具備廣度、高度、深度、溫度的「四度」信託服務，為客戶打造安心可靠的金融後盾，顯示臺灣土地銀行在信託業務方面有卓越的成就。