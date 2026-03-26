盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額119.75億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現強勁，26日09:19相關指數上漲2.05%，總成交額119.75億元，大盤占比44.29%。
該產業上漲家數86、下跌家數16、平盤家數5。領漲個股均華(6640-TW)26日09:16股價上漲115元，報1295.0元，漲幅9.75%。
半導體類指數近5日下跌7.73%，櫃買市場加權指數下跌5.06%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-7.73%
|-5.06%
|近一月
|+3.13%
|-0.16%
|近三月
|+35.81%
|+15.94%
|近六月
|+47.58%
|+18.85%
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