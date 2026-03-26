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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額119.75億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現強勁，26日09:19相關指數上漲2.05%，總成交額119.75億元，大盤占比44.29%。

該產業上漲家數86、下跌家數16、平盤家數5。領漲個股均華(6640-TW)26日09:16股價上漲115元，報1295.0元，漲幅9.75%。

半導體類指數近5日下跌7.73%，櫃買市場加權指數下跌5.06%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -7.73% -5.06%
近一月 +3.13% -0.16%
近三月 +35.81% +15.94%
近六月 +47.58% +18.85%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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