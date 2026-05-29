盤中速報 - 紡織纖維類股表現強勁，漲幅2.42%，總成交額31.29億
鉅亨網新聞中心
台股今日紡織纖維類股表現強勁，29日13:33相關指數上漲2.42%，總成交額31.29億元，大盤占比0.23%。
該產業上漲家數34、下跌家數6、平盤家數2。領漲個股新纖(1409-TW)29日13:30股價上漲2.05元，報22.8元，漲幅9.88%。
紡織纖維近5日下跌1.52%，集中市場加權指數上漲5.48%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|紡織纖維
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.52%
|+5.48%
|近一月
|-0.77%
|+10.41%
|近三月
|-14.59%
|+23.22%
|近六月
|-14.58%
|+57.95%
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