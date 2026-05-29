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盤中速報 - 紡織纖維類股表現強勁，漲幅2.42%，總成交額31.29億

鉅亨網新聞中心

台股今日紡織纖維類股表現強勁，29日13:33相關指數上漲2.42%，總成交額31.29億元，大盤占比0.23%。

該產業上漲家數34、下跌家數6、平盤家數2。領漲個股新纖(1409-TW)29日13:30股價上漲2.05元，報22.8元，漲幅9.88%。

紡織纖維近5日下跌1.52%，集中市場加權指數上漲5.48%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 紡織纖維 集中市場加權指數
近一週 -1.52% +5.48%
近一月 -0.77% +10.41%
近三月 -14.59% +23.22%
近六月 -14.58% +57.95%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44732.94+2.51%
新纖22.8+9.88%

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