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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MCCORMICK VTGMKC.V-US的目標價調降至69元，幅度約8%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MCCORMICK VTG(MKC.V-US)提出目標價估值：中位數由75元下修至69元，調降幅度8%。其中最高估值83元，最低估值59元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予MCCORMICK VTG評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀1位。

MCCORMICK VTG今(25日)收盤價為52.24元。近5日股價下跌8%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股MKC.V市場預估目標價

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