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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.65元，其中最高估值2.79元，最低估值2.41元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.79(2.58)2.792.82
最低值2.41(2.3)2.452.57
平均值2.63(2.43)2.612.69
中位數2.65(2.44)2.592.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值160.51億166.01億161.65億
最低值154.35億152.65億159.45億
平均值157.09億158.80億160.89億
中位數156.99億158.16億161.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.242.290.042.512.51
營業收入151.86億162.64億145.98億141.40億155.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSFD

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