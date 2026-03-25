鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為31.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.65元，其中最高估值2.79元，最低估值2.41元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.79(2.58)
|2.79
|2.82
|最低值
|2.41(2.3)
|2.45
|2.57
|平均值
|2.63(2.43)
|2.61
|2.69
|中位數
|2.65(2.44)
|2.59
|2.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|160.51億
|166.01億
|161.65億
|最低值
|154.35億
|152.65億
|159.45億
|平均值
|157.09億
|158.80億
|160.89億
|中位數
|156.99億
|158.16億
|161.57億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.24
|2.29
|0.04
|2.51
|2.51
|營業收入
|151.86億
|162.64億
|145.98億
|141.40億
|155.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.SFD-US的目標價調升至31元，幅度約5.08%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NexGen Energy Ltd(NXE-US)EPS預估上修至-0.09元，預估目標價為14.63元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估上修至7.64元，預估目標價為202.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.64元，預估目標價為34.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇