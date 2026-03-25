鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-25 18:23

毫米波相位陣列解決方案供應商稜研 (7812-TW) 今 (25) 日於美國華盛頓衛星展 Satellite 2026，宣布與全球衛星數據機大廠美商 Comtech(CMTL-US)策略結盟。雙方結合軟體定義衛星通訊技術共同推出次世代多軌道衛星通訊終端方案，象徵稜研科技成為首家跨入全球核心供應鏈的台灣廠商。

稜研攜手衛星數據機大廠Comtech 打造次世代多軌道衛星通訊終端方案。(圖：稜研科技提供)

這項合作將帶動稜研科技的市場定位大幅躍升，公司正從單一天線模組供應商，進一步跨足整體通訊架構與高價值的衛星酬載領域。經營團隊預期在多軌道與非地面網路專案的累積下，市場驗證與商業機會將持續發酵，為未來營運放量建立清晰的成長路徑。

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面對低軌與中高軌道及非地面網路加速融合的產業趨勢，市場亟需能實現跨軌道切換的單一用戶終端解決方案。稜研科技與合作夥伴洞察此關鍵缺口，提出單一數據機搭配單一天線的整合概念，將數據機與電子掃描陣列天線在設計初期即進行深度整合。此舉不僅滿足市場對跨軌道切換的需求，更大幅提升傳輸效率與網路韌性。

美商 Comtech 為美國海軍指定採用的設備商，其技術廣泛應用於全球多個主流衛星系統，此次同步官宣為稜研科技帶來強大的國際級背書。雙方以去年台加跨國計畫建立的合作為基礎，目前推進的多軌用戶終端已進入政府與關鍵任務應用評估階段。稜研科技的相關高頻段方案亦成功切入日本高空通訊平台專案並完成產品交付。

稜研科技共同創辦人暨資深副總經理林決仁指出，這項多軌道整合解決方案不僅是技術突破，更是系統層級與市場定位的全面升級。公司正積極從地面終端設備延伸至太空酬載應用，持續強化在全球衛星通訊供應鏈中的關鍵角色。美商高層也強調雙方成功結合彼此優勢，將為全球客戶提供可實際部署的強大解決方案。