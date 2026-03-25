盤後速報 - 金興精密(7732)次交易(26)日除息1.5元，參考價35.2元
鉅亨網新聞中心
金興精密(7732-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為35.2元，相較今日收盤價36.70元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.09%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|36.70
|1.5
|4.09%
|0.0
|2025/03/27
|45.9
|2.0
|4.36%
|0.0
|2024/04/26
|52.6
|1.652
|3.14%
|0.0
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