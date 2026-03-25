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鉅亨速報

盤後速報 - 金興精密(7732)次交易(26)日除息1.5元，參考價35.2元

鉅亨網新聞中心

金興精密(7732-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為35.2元，相較今日收盤價36.70元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 36.70 1.5 4.09% 0.0
2025/03/27 45.9 2.0 4.36% 0.0
2024/04/26 52.6 1.652 3.14% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

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