盤後速報 - 南帝(2108)次交易(26)日除息1元，參考價24.35元
鉅亨網新聞中心
南帝(2108-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為24.35元，相較今日收盤價25.35元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.94%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|25.35
|1.0
|3.94%
|0.0
|2025/03/26
|32.35
|1.0
|3.09%
|0.0
|2024/03/28
|34.2
|1.0
|2.92%
|0.0
|2023/03/30
|41.8
|2.0
|4.78%
|0.0
|2022/03/24
|72.7
|7.0
|9.63%
|0.0
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