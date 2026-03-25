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鉅亨速報

盤後速報 - 南帝(2108)次交易(26)日除息1元，參考價24.35元

鉅亨網新聞中心

南帝(2108-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為24.35元，相較今日收盤價25.35元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.94%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 25.35 1.0 3.94% 0.0
2025/03/26 32.35 1.0 3.09% 0.0
2024/03/28 34.2 1.0 2.92% 0.0
2023/03/30 41.8 2.0 4.78% 0.0
2022/03/24 72.7 7.0 9.63% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

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