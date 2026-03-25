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鉅亨速報

盤後速報 - 志信(2611)下週(4月1日)除息0.52元，預估參考價14.03元

鉅亨網新聞中心

志信(2611-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。

以今日(3月25日)收盤價14.55元計算，預估參考價為14.03元，息值合計為0.52元，股息殖利率3.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

志信(2611-TW)所屬產業為航運業，主要業務為運輸。營建、觀光休閒。貿易商品買賣業務。近5日股價下跌3.01%，集中市場加權指數下跌3.62%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/01 14.55 0.52 3.57% 0.0
2025/07/02 20.1 1.64 8.16% 0.0
2024/07/02 33.0 2.3 6.97% 0.0
2022/08/04 21.15 1.0 4.73% 1.0
2019/08/29 7.99 0.4147 5.19% 0.0

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