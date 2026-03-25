盤後速報 - 志信(2611)下週(4月1日)除息0.52元，預估參考價14.03元
鉅亨網新聞中心
志信(2611-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。
以今日(3月25日)收盤價14.55元計算，預估參考價為14.03元，息值合計為0.52元，股息殖利率3.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
志信(2611-TW)所屬產業為航運業，主要業務為運輸。營建、觀光休閒。貿易商品買賣業務。近5日股價下跌3.01%，集中市場加權指數下跌3.62%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/01
|14.55
|0.52
|3.57%
|0.0
|2025/07/02
|20.1
|1.64
|8.16%
|0.0
|2024/07/02
|33.0
|2.3
|6.97%
|0.0
|2022/08/04
|21.15
|1.0
|4.73%
|1.0
|2019/08/29
|7.99
|0.4147
|5.19%
|0.0
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