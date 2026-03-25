盤後速報 - 世豐(2065)下週(4月1日)除息1.5元，預估參考價31.3元
鉅亨網新聞中心
世豐(2065-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(3月25日)收盤價32.80元計算，預估參考價為31.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
世豐(2065-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種螺絲、木質螺絲普通木螺釘及有關固定物製造加工買賣。各種有關螺絲機械之製造及加工買賣。表面處理、熱處理及伸線製造及買賣業務。近5日股價上漲6.63%，櫃買市場加權指數下跌2.58%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/01
|32.80
|1.5
|4.57%
|0.0
|2025/04/01
|49.65
|2.5358
|5.11%
|0.0
|2024/12/24
|53.3
|0.4962
|0.93%
|0.0
|2024/03/22
|65.7
|2.862
|4.36%
|0.0
|2023/12/21
|62.3
|1.4834
|2.38%
|0.0
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