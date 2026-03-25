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鉅亨速報

盤後速報 - 世豐(2065)下週(4月1日)除息1.5元，預估參考價31.3元

鉅亨網新聞中心

世豐(2065-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(3月25日)收盤價32.80元計算，預估參考價為31.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

世豐(2065-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種螺絲、木質螺絲普通木螺釘及有關固定物製造加工買賣。各種有關螺絲機械之製造及加工買賣。表面處理、熱處理及伸線製造及買賣業務。近5日股價上漲6.63%，櫃買市場加權指數下跌2.58%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/01 32.80 1.5 4.57% 0.0
2025/04/01 49.65 2.5358 5.11% 0.0
2024/12/24 53.3 0.4962 0.93% 0.0
2024/03/22 65.7 2.862 4.36% 0.0
2023/12/21 62.3 1.4834 2.38% 0.0

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