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大宇(1445-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(3月25日)收盤價12.60元計算，預估參考價為12.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
大宇(1445-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種紡織品之製造,加工染整及營銷。有關前項有關原料,材料及成品之進出口貿易業務。委託營造廠商興建商業大樓,國民住宅之出租出售事業。近5日股價下跌2.34%，集中市場加權指數下跌3.62%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/01
|12.60
|0.5
|3.97%
|0.0
|2025/03/27
|16.85
|0.5
|2.97%
|0.0
|2024/06/18
|23.5
|2.5
|10.64%
|0.0
|2023/06/30
|20.55
|0.1
|0.49%
|0.0
|2021/09/03
|11.9
|0.2
|1.68%
|0.0
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