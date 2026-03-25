鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-25 14:03

115 年 1、2 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼開出為「87510041」，八位數號碼全部相同者可獲得 1000 萬元獎金；200 萬元特獎號碼為「32220522」。本期中獎發票自 4 月 6 日開始兌領，期限至 7 月 5 日止。

115 年 1、2 月期統一發票中獎號碼，今天下午在三立 iNEWS 頻道直播開獎。特別獎 (1000 萬元)「87510041」；特獎 (200 萬元)「32220522」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「21677046」、「44662410」、「31262513」。

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若您的發票號碼與頭獎末 7 碼相同，將可獲二獎 4 萬元，末 6 碼相同為三獎 1 萬元、末 5 碼相同為四獎 4000 元、末 4 碼相同為五獎 1000 元、末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

兌獎實體通路包括第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農 (漁) 會信用部、信用合作社、統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK 便利商店、全聯、美廉社等據點。