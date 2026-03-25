鉅亨網新聞中心 2026-03-25 16:20

華爾街著名經濟學家、歐洲太平洋資本執行長彼得 · 希夫（Peter Schiff）指出，當前的黃金拋售潮，與 2008 年全球金融危機時的走勢極其相似，他據此大膽預測，金價在觸底反彈後有望一路飆升至每盎司 11,400 美元。

黃金正重演2008年劇本 華爾街大鱷看漲至11400美元。(圖:shutterstock)

近期地緣政治局勢動盪並未如預期般推升金價，反而使其一度跌入熊市區域。黃金價格在今年 1 月攀升至每盎司 5,608 美元的歷史巔峰後隨即回落，目前成交價約落在 4,462 美元附近，跌幅接近 27%。

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然而，希夫認為這種修正並非牛市的終結，而是歷史重演的必要過程。他指出，在 2008 年金融危機爆發初期，金價同樣遭遇了約 32% 的劇烈回檔，但在消化完利空後，金價於隨後 3 年內噴發式上漲了 178%。

若按此比例推算，目前從高點回落約 27% 的金價，正處於與當年高度重合的轉折點，未來突破萬美元大關指日可待。

針對市場擔憂停火協議可能削弱黃金地緣政治溢價的看法，希夫予以強烈反駁。他認為，即便戰爭宣告結束，各國政府為了補足武器缺口及啟動重建工程，勢必面臨更巨大的財政赤字與通貨膨脹壓力，這些環境對黃金長期而言是絕對的利好。