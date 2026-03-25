鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-25 10:05

PCB 廠定穎 (3715-TW) 以發行 15 億元面額無擔保可轉換公司債、辦理現金增資案籌資，定穎對其中發行 5900 張現增案已全數完成，合計募集達 23.75 億元，將用於擴張高階新產能，股價今 (25) 日一度攻上 183 元漲停價。

定穎董事長黃銘宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

定穎在 2026 年營運主要成長動能將來自網路通訊、伺服器及儲存裝置等領域，尤其 AI 相關應用需求持續升溫，包括 GPU、ASIC 與 Switch 等產品，預計自下半年起陸續進入量產，AI 相關產品營收占比可望提升至約 20%，在獲外資首度納入追蹤。

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在美外資報告中，除將定穎首度納入追蹤個股之下，並看好泰國廠的下半年新產能在包括 GPU、ASIC 與 Switch 板應用的接單強，在經濟規模之下，將目標價訂在 215 元。

定穎子公司超穎電子在 2025 年 10 月 24 日在上海 A 股上市掛牌，上市前以每股人民幣 17.08 元發行新股 5250 萬股，已完成募集人民幣 8.967 億元 (折合新台幣 38.46 億元)，超穎電子上市後，也進一步擬訂 AI、HPC 等高算力的擴充生產計劃。