鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-25 11:28

在全球太空競爭加速、地緣政治博弈不斷升溫的背景下，美國國家航空暨太空總署（NASA）新任局長賈里德 · 艾薩克曼周二（24 日）表示，將取消在月球軌道部署太空站的計畫，轉而在未來七年內利用相關組件，在月球表面建設一座耗資 200 億美元的基地。

NASA取消月球軌道太空站計畫，興建200億美元月球基地。（圖：Gemini生成）

據《路透社》報導，艾薩克曼在 NASA 華盛頓總部舉行的活動上宣布了這個消息，並在會上闡述其對 NASA 旗艦登月計畫「阿爾忒彌斯」（Artemis）的一系列改革舉措。

‌



艾薩克曼在活動上宣布：「我們將暫停『月球門戶』太空站現有方案，將重點轉向支持月球表面長期駐留的基礎設施，這一點其實並不令人意外。」

「月球門戶」太空站主要由 Northrop Grumman 和 Lanteris Space Systems 公司建造，已基本完工，原計劃在月球軌道運行。然而，將這些已建或在建的設備改用於月球表面基地，並非易事。

艾薩克曼表示：「儘管在硬體和項目進度方面確實存在現實挑戰，但我們仍可以重新利用現有設備以及國際合作夥伴的承諾，支持月表及其他項目目標。」

他提到，「我們將沿著一條漸進式發展路徑，建設人類在地球之外的首個永久性地表前哨基地，並與全球共同推進這一進程。」

按照最初設計，「月球門戶」太空站既是科研平台，也是一個中轉樞紐，太空人將在此換乘登月飛行器，再前往月球表面。

NASA 提出，將通過循序漸進的三階段方案，建立人類首個地外長期駐留基地。

首先是「驗證與積累」階段，NASA 將依托商業月球載荷服務等項目，提高任務頻率，把月球從「低頻探索對象」變為「高頻作業場景」。

其次是「基礎設施成型」階段，NASA 在掌握初步經驗後，將建設半可居住設施，支持太空人定期駐留，並引入國際合作力量。

最終進入「長期駐留」階段，隨著重型載人登月系統成熟，大規模基礎設施將被運送至月球，實現持續人類存在。

值得注意的是，月球基地並非終點。NASA 同步推進核動力推進系統等前沿技術，計劃在 2028 年前發射核動力深空飛行器，為未來火星任務鋪路。