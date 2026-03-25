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〈焦點股〉禾伸堂樂觀營運旺到2030年 漲停一字鎖排隊掛買逾3萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北

MLCC 廠禾伸堂 (3026-TW) 法說報喜，董事長唐錦榮看好，受惠 AI 電源需求暢旺，今年營運向上、明年成長更大，到 2030 年都樂觀，今 (25) 日股價開盤跳空鎖漲停 133.5 元創近 5 年新高、排隊掛買逾 3 萬張。

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〈焦點股〉禾伸堂樂觀營運旺到2030年 漲停一字鎖排隊掛買逾3萬張。(鉅亨網資料照)

唐錦榮表示，受惠輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)Blackwell 的 AI 電源需求升溫，帶動高階 MLCC 出貨暢旺，今年毛利率、獲利持續成長、且隨著 Vera Rubin 預計第四季開始出貨，明年營運會看到更大的成長。


唐錦榮認為，AI 屬於剛性需求，看好營運到 2030 年都會維持不錯的表現，過往 4 年已經投入 30 億元布局，接下來 2026 至 2029 年的 4 年期間將再投入 30 億元，在台灣、日本兩地擴充 AI 電源 MLCC 產能。


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禾伸堂MLCCAI電源

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