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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.47%，報1.1559元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間25日01:10，歐元/美元下跌0.0055點跌幅達0.47%，暫報1.1559點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.44%
  • 近 1 週：+0.93%
  • 近 3 月：-1.53%
  • 近 6 月：-1.70%
  • 今年以來：-1.12%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.86，本日下跌0.53%
  • 紐元/美元相關性0.82，本日下跌0.99%
  • 澳元/美元相關性0.70，本日下跌0.91%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.91，本日下跌0.81%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.90，本日下跌0.82%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日下跌0.6%

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歐元/美元1.1565-0.42%
英鎊/美元1.3361-0.47%
紐元/美元0.5793-1.03%
澳元/美元0.6939-0.93%

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