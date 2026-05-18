鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲0.86%，報1.3435元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間19日00:12，英鎊/美元上漲0.0114點漲幅達0.86%，暫報1.3435點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.43%
  • 近 1 週：-2.28%
  • 近 3 月：-1.81%
  • 近 6 月：+1.26%
  • 今年以來：-1.12%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.88，本日上漲0.22%
  • 紐元/美元相關性0.82，本日上漲0.51%
  • 澳元/美元相關性0.78，本日上漲0.17%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.85，本日上漲0.16%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.83，本日上漲0.44%
  • 美元/瑞郎相關性-0.81，本日上漲0.2%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
英鎊/美元1.3421+0.75%
歐元/美元1.1650+0.22%
紐元/美元0.5868+0.51%
澳元/美元0.7163+0.21%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty