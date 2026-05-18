外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲0.86%，報1.3435元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日00:12，英鎊/美元上漲0.0114點漲幅達0.86%，暫報1.3435點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.43%
- 近 1 週：-2.28%
- 近 3 月：-1.81%
- 近 6 月：+1.26%
- 今年以來：-1.12%
英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.85，本日上漲0.16%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.83，本日上漲0.44%
- 美元/瑞郎相關性-0.81，本日上漲0.2%
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