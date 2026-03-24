袁志峰 2026-03-25 04:50

今日推介 - 港交所 (388, $391.6), 目標價 $430, 止損價 $375

1) 股市前景

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中東局勢緩和推升環球股市，周一港股急漲，成交減少，南向資金轉淨賣出逾 270 億元，主要減持大盤指數 ETF。恒指於 25000 點以下極具長線投資價值，建議投資者逐步加倉。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 377 點，早段漲幅曾收窄至 173 點，隨後輾轉上揚至收盤，以接近全日高位收市，收報 25063 點，升 681 點或 2.8%。成交額按日減 18% 至 3031 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 274 億元。騰訊 (700)、泡泡瑪特(9992) 及長飛光纖 (6869) 錄得 7.5、6.5 及 4.9 億元淨買入。盈富基金 (2800)、南方恒生科指(3033) 及恒生國指 (2828) 錄得 130.7、59.6 及 59.6 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 404 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指升 2.8%，成份股 81 升 8 跌 1 持平。老鋪黄金 (6181) 及藥明康德 (2359) 漲逾 16% 及 10%，為升幅最大藍籌。康師傅 (322) 及華潤啤酒 (291) 漲逾 9% 及 8%。泡泡瑪特 (9992)、中國宏橋(1378)、紫金礦業(2899) 及友邦保險 (1299) 漲逾 7%。洛陽钼業 (3993) 漲逾 6%。海底撈 (6862) 及信達生物 (1801) 漲逾 5%。藥明生物 (2269)、吉利汽車(175) 及李寧 (2331) 漲逾 4%。中國平安 (2318)、中國人壽(2628)、中信股份(267)、新鴻基地產(16)、農夫山泉(9633) 及翰森製藥 (3692) 升逾 3%。國藥控股 (1099) 及中海油 (883) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。寧德時代 (3750) 及中國神華 (1088) 跌逾 2%。中國電信 (728) 及中國聯通 (762) 跌逾 1%。

恒生科指升 2.5%，收報 4830 點，成份股 28 升 2 跌。大型科技股全線上揚，小米 (1810) 升近 2%，阿里 (9988)、京東(9618)、快手(1024) 及百度 (9888) 升逾 2%。騰訊 (700) 及美團 (3690) 升逾 3%。比亞迪 (1211)、理想汽車(2015)、聯想(992) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。蔚來 (9866)、小鵬汽車(9868) 及京東健康 (6618) 漲逾 3%。美的集團 (300)、海爾智家(6690) 及商湯 (20) 升逾 2%。金山軟件 (3888) 跌逾 1%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，石油及煤炭股逆市下跌。中海油 (883) 跌逾 5%。中國神華 (1088) 及中煤能源 (1898) 跌逾 2%，兗礦能源 (1171) 跌逾 1%。

電動車、生物科技、航空、黃金、礦產、濠賭及紙製品股跑贏大市，漲幅居前。東方航空 (670) 升逾 7%，南方航空 (1055) 及中國國航 (753) 升逾 4%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (2899) 升逾 7%。中國宏橋 (1378) 及五礦資源 (1208) 升逾 7%，洛陽钼業 (3993) 升逾 6%。永利澳門 (1128) 及美高梅中國 (2282) 升逾 5% 及 4%。理文造紙 (2314) 及玖龍紙業 (2689) 升逾 5% 及 4%。

周二上証指數高開 1.0%，早段曾倒跌 0.1%，隨後穩步上行至收盤，以接近全日高位收市，收報 3881.28 點，升 1.8%。深証成指升 1.4%。科創 50 指數升 2.3%。滬深兩市總成交約 20800 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 3500 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 個股訊息

小米集團 (1810) 公布，截至去年底止全年業績，按非國際財務報告準則計量，去年經調整淨利潤 391.66 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 43.8%。不派末期息。期內，收入 4572.87 億元，按年上升 25.0%。(信報)

中國電信 (728) 公布，截至去年底止年度業績，股東應佔利潤 331.85 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 0.5%。每股基本盈利 0.36 元。派末期息每股 9.08 分，連同中期息 18.12 分，全年共派 27.2 分，佔 2025 年度股東應佔利潤的 75%。期內，經營收入 5295.59 億元，按年上升 0.03%。(信報)

藥明生物 (2269) 公布，按非國際財務報告準則指標，截至去年底止全年股東應佔經調整盈利 56.4 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 17.9%；經調整每股基本盈利 1.4 元。不派末期息。期內，收益 217.9 億元，按年升 16.7%。(信報)

農夫山泉 (9633) 公布，截至去年 12 月底止，年度盈利 158.68 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 30.9%；每股盈利 1.411 元，派末期息 0.99 元。期內，收益 525.53 億元，按年升 22.5%。(信報)

海底撈 (6862) 公布，截至去年 12 月底止年度股東應佔盈利 40.5 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年跌 14.0%；每股盈利 0.75 元，派末期息 0.384 港元。期內，收入 432.25 億元，按年升 1.1%。(信報(

萬洲國際 (288) 公布，截至去年 12 月底止，全年生物公允價值調整前的股東應佔利潤 15.91 億元(美元 ‧ 下同)，按年增長 8.2%；每股基本盈利 12.4 美分；派末期息 0.41 港元。期內，收入 280.26 億元，按年升 8.0%。(信報)