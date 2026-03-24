鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估下修至-2.66元，預估目標價為164.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.21元下修至-2.66元，其中最高估值-1.18元，最低估值-3.59元，預估目標價為164.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.18(-1.18)
|2.49
|4.32
|最低值
|-3.59(-3.59)
|-9.16
|-2.57
|平均值
|-2.39(-2.36)
|-2.2
|0.75
|中位數
|-2.66(-2.21)
|-1.8
|0.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.64億
|145.90億
|178.00億
|324.00億
|最低值
|30.34億
|69.83億
|104.82億
|324.00億
|平均值
|32.72億
|97.60億
|153.35億
|324.00億
|中位數
|32.27億
|94.85億
|164.16億
|324.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.55
|1.53
|0.63
|0.51
|0.40
|營業收入
|48.33億
|74.61億
|93.48億
|1.18億
|5.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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