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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估下修至-2.66元，預估目標價為164.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.21元下修至-2.66元，其中最高估值-1.18元，最低估值-3.59元，預估目標價為164.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值-1.18(-1.18)2.494.32
最低值-3.59(-3.59)-9.16-2.57
平均值-2.39(-2.36)-2.20.75
中位數-2.66(-2.21)-1.80.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.64億145.90億178.00億324.00億
最低值30.34億69.83億104.82億324.00億
平均值32.72億97.60億153.35億324.00億
中位數32.27億94.85億164.16億324.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.551.530.630.510.40
營業收入48.33億74.61億93.48億1.18億5.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNBIS

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