鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-24 20:00

中東地區的衝突近期劇烈動盪全球市場，其中英國債券市場 (Gilts) 表現尤為脆弱，波動幅度遠超全球同類資產。此前，英國 10 年期公債殖利率在 3 月 20 日一度突破 5%，這是自 2008 年金融海嘯以來的最高水準。

中東衝突下 為何英國債券受創最嚴重？(圖:shutterstock)

英國市場的特殊脆弱性

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據《彭博》報導，英國之所以受創嚴重，主因在於其對進口能源的高度依賴、持續性的通膨，以及對外國借款的依賴。中東戰火導致荷姆茲海峽交通幾近停擺，推升油氣價格飆漲，市場擔憂這將重演 2022 年俄烏戰爭引發的能源危機與升息潮。

市場對英國央行 (BOE) 的利率預期也發生劇烈轉向。衝突前，市場普遍預期今年會降息兩碼，但目前已轉向預期至少升息兩碼，甚至有 70% 的機率升息 3 碼。這種預期變動導致 2 年期公債殖利率飆升近 1 個百分點，漲幅顯著高於歐美同類債券。

此外，避險基金在年初押注降息而大量持有的多單，在能源價格飆升後迅速平倉，也放大了市場的震盪。

政府面臨的財政與政治考驗

借貸成本的攀升正讓英國政府的財政目標難以達成。根據估計，殖利率飆升已讓財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 的財政緩衝空間縮減了約 45 億英鎊。這對於正處於領導地位挑戰的首相施凱爾 (Keir Starmer) 而言是另一大考驗。

隨著能源價格上限將於 6 月底到期，民眾面臨帳單調漲 20% 的壓力，工黨政府是否能負擔額外的補貼支出，並獲得債券投資人的信任，仍是未知數。

與 2022 年危機的對比

雖然市場動盪劇烈，但目前的情況與 2022 年特拉斯 (Liz Truss) 時期的崩潰不同。當時政府推出了 450 億英鎊的未融資減稅方案，而本次波動主要由外部因素驅動，且英格蘭銀行目前尚未需要像當年一樣進行緊急購債干預。