鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-24 18:27

為厚植台灣新創產業實力並接軌國際資本市場，臺灣證券交易所於今 (24) 日正式啟動「前瞻產業研究 創新板企業洞察」專題合作計畫。此計畫聯手台經院與資策會產業情報研究所 (MIC)，期望透過國家級智庫的深度分析，提升創新板企業的資訊透明度。MIC 產業顧問兼主任林柏齊發表「2026 年十大重點科技趨勢」專題演講，直言 AI 將持續引領半導體、伺服器及資安產業邁向新成長高峰 。

證交所攜台經院、MIC打造亞洲創新籌資平台 揭2026十大科技趨勢。(鉅亨網記者陳于晴攝)

證交所總經理李愛玲指出，創新板是推動「亞洲創新籌資平臺」的核心，期望透過與智庫合作，減少投資人與前瞻產業間的專業隔閡。台經院副院長周霞麗則分享，2024 年台灣新創投資規模已突破新台幣千億元創下十年新高，資金正高度流向硬體、健康、能源及永續循環領域。MIC 所長洪春暉強調，MIC 將轉化專業研究為投資導航，促成「創新者有資源、投資者有信心」的良性循環。

‌



2026 科技焦點：AI 剛需帶動先進製程、算力中心與資安防禦

林柏齊於簡報中深度剖析改變未來產業版圖的十大趨勢，其中以半導體與 AI 算力基礎設施最具指標性，隨著 GPU 導入 3 奈米、手機 AP 跨入 2 奈米，預估 3 奈米以下製程產能將連續四年維持 40% 以上的高成長率。MIC 數據顯示，2023 年至 2026 年之成長率分別為 68.4%、64.1%、54.3% 及 43.2%。

受惠於雲端大廠 (CSP) 與 AI 新創擴充算力，2026 年全球伺服器市場出貨量預計達 1,593 萬台，其中 AI 伺服器占比將達 3 成 (約 460 萬台)。此外，邊緣運算與 AI Box 崛起，垂直產業如製造、醫療對低延遲算力需求旺盛，帶動邊緣 AI 硬體滲透率在 2026 年突破 2 成。

在新興應用與國防安全上，林柏齊也點出多項具備高成長潛力的硬體領域，首先是無人機軍民融合，各國積極布建軍用無人機部隊，帶動 2026 年全球軍用無人機市場規模上看 250 億美元。而台灣憑藉供應鏈安全優勢，有望爭取國際訂單。

其次，隨著低軌衛星服務商增加，2026 年在軌衛星數量將接近 1.5 萬顆，全球寬頻用戶預計突破 1,500 萬戶。第三是人形機器人商業化，各國公私協力推動供應鏈，機器人產業將從硬體競爭轉向「機器人即服務 (RaaS)」與技能模型競爭。

至於資安與資服領域，林柏齊表示，隨著 AI 攻防升溫，台灣資安產值成長率預估上看 12%，預計自 2025 年 604 億元，於 2027 年增長至 749 億元。企業對 AI 投資持續增加，帶動國內資訊服務產業營收預計上看新台幣 7200 億元 。2025 年實際進行 AI 投資的企業已達 1/4。